Tanquen temporalment una residència a Granollers per un brot de Covid amb tres morts

La Generalitat ha tancat temporalment la residència de gent grande Granollers, per un brot deque ha provocat tres morts. De les 37 persones usuàries de la residència, 21 han donat positiu, quatre són contactes estrets i nou han donat negatiu.Ara els usuaris es troben aïllats en residències dei de, i tres dels que han donat negatiu han tornat amb les seves famílies, seguint el protocol establert.Part dels treballadors de la residència i de les persones que formaven part de la congregació religiosa que la gestiona també han donat positiu, i estan fent l'aïllament corresponent.La conselleria deha explicat que està fent seguiment del brot per tal de poder reobrir el centre com més aviat millor.

