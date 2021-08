240.000 contractes afectats per un preu de la llum per sobre de la llei

La(CNMC) estima que aproximadamentde subministrament elèctric han estat afectats per unde la llum a què els correspondria pels canvis normatius introduïts el passat 1 de juny, fet que suposa l'1,4% del total dels contractes supervisats.Segons un informe de seguiment dede subministrament d'electricitat elaborat per l'organisme, hi ha un nombre de comercialitzadores que ha aplicat unpels canvis normatius (a més de la variació en el component regulat, s'han inclòs un increment en el cost de l'energia).En la primera fase de l'anàlisi s'ha tingut en compte la informació de les 25 comercialitzadores amb major quota de nombre de subministraments, el que representa unadel total del nombre de punts de subministrament en mercat lliure en baixa tensió i elen mercat lliure en baixa tensió.Del total dels 240.000 contractes afectats, end'ells el comercialitzador ha informat el client, mitjançant comunicació específica per a aquesta qüestió, de la introducció de modificacions més enllà de les que corresponen al mer trasllat dels components regulats, donant la possibilitat de, tot això d'acord amb la normativa vigent.En la resta dels casos -150.000 contractes-,transparent als clients informant sobre l'actualització de preus realitzada i s'ha indicat "incorrectament" que aquesta s'ha realitzat per recollir la variació dels components regulats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor