Nou cas de discriminació contra el català en un control de la Guàrdia Civil

Som al cotxe pujant amb ma germana a Àreu. A l'entrada de #Baro hem viscut una situació surrealista. Ens ha parat la Guàrdia Civil de fronteres preguntant donde íbamos, hem respost, anem a Àreu. I aquí comença el rifirafe. 👇 — Laura Benseny Cases (@laurabenseny) August 27, 2021



Nou cas deaquest divendres contra elper part d'agents de la. Els fets han tingut lloc a, al terme de Soriguera (Pallars Sobirà), quan dues germanes han estat aturades en unde la benemèrita. Tal com ha explicat al seu compte de Twitter Laura Benseny, regidora de Guanyem Cerdanyola, quan els hi han preguntat on es dirigien, han respost: "Anem a Àreu", moment en què un dels agents ha dit en castellà:Tot i repetir la resposta fins a tres vegades, sempre segons la versió de Benseny, el guàrdia civil ha persistit en la seva actitud, tot afirmant que ell entén el català"peròi si li demano que em parli en espanyol,. Davant d'això, la dona ha contestat:Aleshores, l'agent ha requerit lai del vehicle, i han procedit a. Segons la dona, durant el registre s'ha viscut un moment surrealista, quan l'agent ha preguntat si duien. Quan han respost que només portaven gel hidroalcohòlic i paracetamol, l'agent ha preguntat si no era, afirmant que"aquí es porta molt posar-ho en".Finalment, un cop acabat el registre, les han deixat continuar. Abans però, l'agent en qüestió ha deixat anar altres comentaris como "i si us parlo en gallec, què?". Arran d'aquests fets, que ja s'han posat en coneixement de, l'autora de la piulada ha dit que si haguessin parlat en espanyol des del principi "tot hauria sigut més fàcil".

