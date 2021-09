Guia | Tots els detalls de la Diada

Quin és l'objectiu de la Diada?

On es farà?

Quin és l'horari?

Què es farà l'1, el 2 i el 3 d'octubre?

Un any més, i ja fa pràcticament una dècada, laestarà marcada per la gran manifestació convocada per l'. Després d'un 2020 marcat per laen què la mobilització de l'11 de setembre es va haver d'adaptar a la situació provocada pel coronavirus, l'entitat que presideixconfia en poder tornar als orígens i fer una manifestació clàssica, a, sense estar descentralitzada, per poder fer un gest de força de ladavant dels partits. En un moment en què els líders del procés prioritzen la via del diàleg amb l'Estat, almenys durant els propers dos anys, l'ANC vol "activar el front ciutadà i popular" i enviar un missatge nítid a les institucions: el carrer continua lluitant per la independència.El, remarquen, va començar des de baix. Va ser lamobilitzada que va traslladar a la classe política la voluntat d'engegar un procés d'autodeterminació. En els últims anys, segons el diagnòstic que fa l'ANC, els papers s'han intercanviat i han estat les institucions les que han marcat el ritme del. Després d'un moment d'alineament entre, que va desembocar en l'1-O i els fets de la tardor de 2017, l'entitat independentista creu que s'ha optat per un replegament. Una reculada, sostenen, que ha estat un error estratègic. En un context de certa desmobilització i descontentament, arriba la, que obrirà un cicle de mobilitzacions fins el 3-O. A continuació, us expliquem tot el que cal saber per participar-hi:L'objectiu de la manifestació del dia 11 és, segons ha detallat l'ANC, "" per tal que la societat civil torni a "prendre les regnes del procés independentista" a partir de la mobilització ciutadana i l'organització popular. Així, després de suspendre el Govern de Quim Torra aviat farà un any, es vol que la manifestació sigui el punt de partida d'una nova etapa en què la gent torni a "empènyer" polítics i institucions per continuar lluitant per la. De la mateixa manera, es vol reivindicar el "mandat de l'1-O", que des de l'entitat consideren un "mandat clar i vigent" per fer la independència.L'ANC també farà una defensa de la, que s'ha d'anar preparant per exercir-la "quan fracassi la via del diàleg" o "hi hagi una sentència ferma internacional", com la que es preveu que arribi des d'Estrasburg. Per l'entitat, per aconseguir la independència cal que els tres fronts -popular, institucional i internacional- treballin de manera coordinada. Des de l'ANC es va elaborar fa uns mesos un decàleg per tal d'avançar cap a la independència i el programa electoral que més s'hi ajusta és el de Junts . Alguns sectors de l'independentisme lamenten que l'entitat hagi abandonat la transversalitat d'altres etapes i s'hagi alineat massa amb les tesis del partit deLa manifestació d'enguany començarà a lai al. El recorregut barreja, així, les protestes ciutadanes posteriors a lade l'1-O, que van tenir el seu moment àlgid en els incidents d'Urquinaona, i la pressió al Parlament, situat a pocs metres d'on es faran els parlaments, prop de la Ciutadella. La marxa baixarà per la Via Laietana, passarà per davant la prefectura de la policia espanyola, girarà pel passeig d'Isabel II i continuarà per l'avinguda Marquès de l'Argentera fins al parc. L'acte polític es farà davant de l'estació de França.Si sou de Barcelona, el més recomanable és anar fins a Urquinaona caminant o amb. És probable que la parada d'Urquinaona de la línia 1 i 4 estigui tancada per l'afluència de gent. En aquest cas, podeu anar en metro fins a plaça Catalunya, passeig de Gràcia, Jaume I, Girona, Tetuan o Universitat, que queden relativament a prop del punt d'inici de la marxa. També podeu utilitzar els ferrocarrils fins a Catalunya o l'autobús. Les diferents territorials de l'ANC activaran també autocars per deslpaçar-se fins a Barcelona.L'organització recomana que elsque arribaran d'arreu del país estiguin aparcats com a molt tard a les quatre de la tarda. La ciutadania està convocada a les 16.30h a la plaça Urquinaona i s'intentarà repartir la gent pel carrer Pau Claris. Com és tradició, la manifestació començarà a les 17.14, que començarà a caminar en direcció al Parlament. Està previst que l'acte polític comenci a les 18.30 i durarà aproximadament una hora. L'escenari estarà situat davant de l'estació de França. Això ha estat un canvi d'última hora, perquè primer s'havia d'instal·lar al passeig dels Til·lers. Hi intervindran l'i l'(AMI). El cicle que començarà per la Diada s'allargarà fins els dies 1, 2 i 3 d'octubre , amb un paper important del territoris dels. El divendres 1, en el quart aniversari del referèndum, hi haurà un acte polític a un municipi de la, encara per concretar, per reivindicar el paper dels catalans d'aquesta part del país en la gestació del referèndum. Seguidament, una marxa motoritzada i encapçalada per un cotxe amb urnes de l'1-O, conduirà els assistents fins aon es finalitzarà la jornada amb un concert.L'endemà, 2 d'octubre, hi ha previstes tres gransa peu que sortiran des de 3 punts del territori simultàniament. Una marxa anirà defins a, dos punts on lava actuar de manera molt violenta durant la jornada del referèndum. La segona columna sortirà de(País Valencià) i anirà fins a, on la Guàrdia Civil va ferir més de 40 persones en una càrrega brutal durant l'1-O. En aquesta acció també hi participaran entitats del sud del país. La darrera marxa encara s'ha de concretar, però l'ANC ha avançat que unirà laamb. Aquestes mobilitzacions tindran un recorregut de 20 quilòmetres cadascuna i finalitzaran amb un acte polític a cada punt d'arribada.El diumenge 3 d'octubre es recuperarà la mobilització aamb un acte polític de la, que agrupa totes les organitzacions que van impulsar la vaga general posterior al referèndum. El lloc i l'hora de l'acció es detallarà a mesura que s'apropi la data.

