Guardiola i Cristiano Ronaldo no es trobaran al City

no es trobaran al Manchester City, i de fet, seran altre cop rivals. En un gir dels esdeveniments i segons indiquen mitjans anglesos, el portuguès estaria ara molt a prop de convertir-se en nou jugador del, etern enemic del City de l'entrenador català. D'aquesta manera, l'exjugador del Reial Madrid tornaria a la que va ser casa seva durant nou temporades., així ha resposta la possibilitat que elfitxi Cristiano Ronaldo. L'entrenador català ha estat preguntat per la possible arribada del portuguès al seu equip però no ha confirmat encara quin serà el futur del jugador de lade Torí. Tot i la insinuació, sembla que el fitxatge no s'acabarà produint.En ser preguntat per, Guardiola ha assegurat que "en els pròxims tres o quatre dies pot passar qualsevol cosa. Aquest tipus de jugadors, com Cristiano Ronaldo són els que decideixen on van a jugar,. Ara mateix hi ha coses que estan molt, molt lluny".Els rumors sobre l'arribada de Cristiano a l'equip anglès han crescut després que el tècnic de la Juventus,, confirmés que Cristiano Ronaldo no només no està convocat per al partit d'aquest cap de setmana sinó que no jugarà més amb la Vecchia Signora. Segons indiquen alguns mitjans anglesos, l'acord entre el club anglès i el jugador ja existeix a falta del vistiplau de la Juventus a l'operació que rondaria els

