El punt lila del Front Marítim de Barcelona registra més de 1.500 actuacions

Punts liles a Gràcia i Sants

El punt lila d'informació i assessorament habilitat per l'al Front Marítim, ha registraten les primeres 4 setmanes de funcionament. El servei que té com a objectiu prevenir i detectar possibles relacions abusives i de violència masclista o LGTBI-fòbiques, romandrà operatiu fins al 28 d'agost.Un equip fix al punt d'informació i una parella itinerant per la zona han donat a conèixer la campanya "Barcelona antimasclista", que visibilitza i sensibilitza sobre lesque es poden trobar els ciutadans a l’espai públic i d’oci. El servei ha acompanyat i assessoratque s'han apropat al punt per explicar situacions i experiències personals del passat relacionades amb la violència masclista, sexual o agressions LGTBI-fòbiques.A banda, el punt ha registratd’intervenció directa sobre situacions de violència masclista. En aquests casos, s’ha activat el, que avisa la policia -quan és necessari- i ofereix assessorament i acompanyament a la persona que ha patit l’agressió.Segons el consistori, la zona delesdevé un espai de trobada i relació on acostumen a concentrar-se un nombre elevat de persones durant els mesos d’estiu i caps de setmana per gaudir de l’oci nocturn. És en aquestes situacions, expliquen, que es poden produir agressions sexuals o LGTBI-fòbiques. En aquest sentit, l'Ajuntament valora que el servei ha ofert un espai que "ha permès prestar una atenció acurada en un entorn còmode i de confiança" a aquelles persones que han viscut qualsevol mena de violència o que simplement volien rebre assessorament o informació.Enguany, laha recuperat el punt d’informació contra les violències masclistes i LGTBI-fòbiques, el qual ha registratd’informació i sensibilització,, en el marc dels 7 dies de festa major. Pel que fa a la, hi ha un punt habilitat al número 21 del carrer Viriat, que estarà operatiu fins al dissabte 28 d'agost. El seu horari d’atenció és de les deu de la nit a dos quarts d'una de la matinada.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor