Cristiano Ronaldo fitxa pel Manchester United

és nou jugador del. Així ho ha anunciat l'equip anglès aquest divendres en un traspàs des de laque rondarà al voltant dels quinze milions d'euros. D'aquesta manera, el davanter portuguès torna a la que va ser casa seva durant sis temporades, del 2003 al 2009.L'exjugador dels blancs no ha triomfat com hagués volgut en la seva etapa a l'equip italià, on anava per guanyar lai aquest any no ha aconseguit ni la Lliga italiana que la Juventus havia guanyat durant nou temporades consecutives. Aquest mateix divendres Cristiano va confirmar a la Vecchia Signora que volia abandonar la disciplina de l'equip entrenat perA Manchester, on signa per l'etern rival del City de, el jugador hi va guanyar una Champions League el 2008 i tres lligues angleses. Ara, amb els anglesos en una situació molt diferent, Cristiano haurà de tirar el carro als 36 anys. El primer dels objectius serà tornar a guanyar unaque als red devils se'ls hi resisteix des del 2013.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor