Entra a un grup de terraplanistes i fa el ridícul amb només una frase

Unha revolucionat les xarxes socials amb l'entrada d'un nou integrant a un grup de gent xilena amb aquesta teoria sobre com és el planeta. Amb la seva salutació, però, ha quedat absolutament enTal com ha compartit l'escriptoraal seu compte de Twitter, el nou integrant del grup va publicar-hi un missatge delirant després d'entrar: "Per fi un grup de terraplanistes xilè!", va exclamar, donant per fet, sense adonar-se'n, que la Terra no és plana.La publicació va tenir algunes respostes dins el grup de gent quei li va donar la benvinguda al nou integrant. En el moment de la captura, també acumulava més d'una desena de m'agrada.

