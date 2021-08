Mor ofegat un home de 82 anys a la platja de Blanes

Unha mort aquest divendres al matí a la(Selva). Els fets han passat cap a un quart de deu i fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat efectius del Servei d'Emergències Mediques (SEM), que han, però no han pogut fer res per salvar-li la vida.La platja de S'Abanell disposa de, però en el moment dels fets aquest. Hi havia. Fins al lloc, també s'hi ha desplaçat efectius de la Guàrdia Civil i de la Policia Local. Aquesta ja és la setzena víctima mortal ofegada a les platges catalanes des que va començar la campanya el 15 de juny.

