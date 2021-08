Un de cada dos hospitalitzats per Covid pateix algun símptoma un any després

Altres notícies que et poden interessar

La revista mèdica The Lancet ha publicat aquest divendres l'estudi més gran sobre lapublicat fins ara, que conclou que un de cada dues persones que van estar hospitalitzades per la malaltia encara pateixen algun símptoma un any després.Després d'haver fet seguiment aque van ser hospitalitzats a, la ciutat xinesa on es va originar el virus, els investigadors observen que la majoria no pateixen grans complicacions, però la meitat sí que experimenta encara almenys un símptoma. El més habitual és lao laEntre els pacients que van formar part de l'estudi, amb una edat mitjana de, un de cada tres pateix ofegaments o complicacions pulmonars dotze mesos després d'haver estat hospitalitzats pel coronavirus. L'estudi compara l'estat de salut d'aquestes persones amb la de població similar que no s'ha contagiat.La proporció de pacients amb almenys una seqüela és del 68% mesos al cap de sis mesos de l'hospitalització, però es redueix al 49% mig any més tard. En canvi, la proporció de problemes respiratoris va "augmentar lleugerament", expliquen els investigadors, del 26% fins al 30%. També creixen amb el pas del temps els, en aquest cas del 23% al 26%.

