Espanya buscarà altres «vies segures» per evacuar més gent de l'Afganistan

Un centenar de morts, per ara

El president del govern espanyol,ha confirmat quebuscarà "altres vies" per continuar evacuant gent de l'. En una compareixença aquest migdia des de la, Sánchez ha detallat que fins a aquest divendres s'ha aconseguit treure del país, una xifra que podria augmentar, i ha volgut agrair l'esforç a tot l'operatiu espanyol que ha treballat en les tasques d'evacuació. "Missió acomplerta", ha dit, i ha volgut deixar clar que l'atemptat de dijous a Kabul no ha precipitat la fi de l'operatiu d'. "Sempre hem treballat amb l'horitzó del dia 27", ha dit.De les 2.206 persones evacuades, 1.671 són del, 333 de la, 131 dels, 50 de l'i 21 de. "El 47% de les persones que han arribat al nostre país són dones, i el 40%, menors", ha detallat Sánchez. Hi ha hagut 17 vols que han arribat a l'Estat, dels quals 11 han estat enrolats per Espanya i sis per la UE. Avui mateix arribaran més vols amb col·laboradors, i diumenge arribarà la resta del personal militar."Espanya ha estat el, el centre d'operacions, de l'evacuació de l'Afganistan", ha reivindicat el president espanyol, i ha assegurat que "no s'ha escatimat cap esforç" a l'hora d'intentar traslladar població afgana a Espanya. Sánchez ha dit que Espanya no deixarà "sols" els afganesos i continuarà buscant "" per evacuar "el major número de persones" que han col·laborat amb l'Estat i amb la comunitat internacional. "Queden moltes més missions i molta feina per fer", ha dit.Sánchez ha demanat una reflexió a la comunitat internacional sobre les "mesures" que s'hauran de prendre. "Demano a la UE que actuï conjuntament en la resposta al poble de l'Afganistan", ha dit, i ha remarcat especialment que cal ajudar. El president del govern espanyol ha agraït la feina de tot l'operatiu, que s'ha hagut de fer en unes "condicions dramàtiques", i que ha permès treure "el màxim de gent possible" país "jugant-se la vida".En tot cas, Sánchez ha reivindicat la feina feta per Espanya en els últimsa l'Afganistan. "Hem plantat una llavor de llibertat, dignitat i igualtat durant 20 anys", ha dit, i ha desitjat que això permeti un cert optimisme en l'actual moment que viu l'Afganistan.El tripleha deixat un balanç d'almenys 95 morts i 150 ferits, però no es descarta que les víctimes continuen augmentant. L'atac va tenir lloc dijous a la tarda a l'exterior de l'aeroport de Kabul, on en els últims dies s'està duent a terme l'evacuació de persones del país. Estat Islàmic va reivindicar l'atemptat. Entre els morts hi ha soldats dels Estats Units, i en una compareixença aquesta nit -hora local-, el president nord-americà,, ha avisat l'organització terrorista: "No us perdonarem, no oblidarem. Us caçarem i us farem pagar". Els talibans han donat de termini fins al 31 d'agost perquè les potències estrangeres abandonin el país si no volen que hi hagi "conseqüències".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor