Catalunya Ràdio suma Santi Vila, Joan Tardà i Mireia Boya com a tertulians de Rosel

presenta una graella plena de cares noves, innovacions i estrenes per la, que comença aquest. L'última hora del matí de Catalunya Ràdio, la tarda de Catalunya Ràdio i la sèrie de ficció La Torre de vidre són els principals revulsius de l'emissora. La presentació de la nova temporada s'ha fet aquest divendres al matí a la, en una cerimònia que ha comptat amb la presència dels principals protagonistes d'aquest nou curs radiofònic., director de Catalunya Ràdio, ha explicat que en aquesta nova temporada, la ràdio pública segueix "innovant" i "apostant per la ràdio visual": "No fem una ràdio només per ser escoltada, també perquè sigui vista". En aquest sentit, ha subratllat que molts dels continguts seran en format digital i es podran veure a través de plataformes. Gordillo, juntament amb, director de continguts de Catalunya Ràdio, han fet un repàs de les principals novetats d'enguany.El Matí de Catalunya Ràdio seguirà ambal capdavant. La presentadora ha exposat algunes de les figures que l'acompanyaran en aquesta nova temporada. A la part informativa, es reforcen les tertúlies amb la incorporació de, entre d'altres. En l'anàlisi informativa, s'introdueixen noms rellevants com"El micròfon autònom" és una altra de les novetats del programa, que segons Rosel, trepitjarà cada dia el carrer "per donar veu a tota la gent del país". Per últim, s'introdueix l'Última hora del matí de Catalunya Ràdio, una secció de les dotze del migdia a la una de la tarda, capitanejada perque tancarà El Matí de Catalunya Ràdio amb un repàs de l'actualitat de la jornada des d'una vessant irònica, humorística i transgressora.Entre les novetats informatives també hi ha el canvi davantmarxa Òscar Fernàndez i arribaamb un equip format per dues altres dones:a sotsedició ia la informació esportiva.tanca l'etapa dels informatius del migdia per fer néixer, juntament amb, el magazín La tarda de Catalunya Ràdio.El nou espai deocuparà la franja de les 3 de la tarda a les 7 del vespre, de dilluns a divendres. Fernàndez ha explicat que el programa abordarà la informació "amb un toc diferent" i tractarà temes molt diversos: televisió, cinema, sèries, tendències digitals, gastronomia, actualitat informativa i política, entre d'altres.L'emissora pública manté l'aposta per El Búnquer, que és un dels màxims referents de la ràdio visual. El programa es pot escoltar a través de l'emissora o diferents plataformes digitals en format de podcast i vídeo. El búnquer repeteix amb l'equip d'humoristes format per en. Enguany, el programa recorrerà diferents punts de Catalunya i es presenta amb un format on tour: "Farem el búnquer en altres búnquers de Catalunya", ha explicat en Peyu.El cap de setmana manté El Suplement de, que segueix l'actualitat immediata des d'una perspectiva informativa i d'entreteniment. També manté els reportatges en format audiovisual, que segons la direcció, són un segell de la casa. L'audiència consolida seccions com El comunista, de; Mans de, i l'Ofici d'educar amb. Com a novetat, el programa incorpora la llibretera i crítica literària, que els diumenges estrenarà el nou espai, l'Excusa.Al final de la cerimònia, la direcció de Catalunya Ràdio ha desvelat el gran revulsiu d'aquesta temporada. Es tracta de l'estrena de la primera sèrie de ficció amb so immersiu de la ràdio pública catalana, La Torre de vidre, dirigida peri amb un text original de l'escriptor, autor de novel·les com Victus o La pell freda."És un projecte innovador i sense referents. És l'actualització de les històries explicades a la ràdio", ha subratllat Faro. L'acció es desenvolupa en una, amb un conjunt de protagonistes que hauran de conviure amb la soledat, perills inquietants, criatures amenaçadores i intrigues existencials. Encara no hi ha una data d'estrena establerta. Des de la direcció, han explicat que es farà una presentació concreta en les pròximes setmanes.

