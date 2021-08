Dura caiguda de Marc Márquez a més de 270 km/h

El pilot cerveríha liderat la FP1 de MotoGP del Gran Premi de la Gran Bretanya, encara que ha estat notícia per una, aparentment sense conseqüències físiques per a ell, que ha provocat la bandera vermella abans del final de la sessió.La prova ha tornat adesprés de l'aturada de l'any passat per la pandèmia. De moment, ho ha fet amb uns lliures accidentats, amb diverses caigudes i, entre elles, les dels germans Márquez. La pitjor ha estat la del germà gran, que, abans d'arribar a la corba 2, ha perdut el control i ha sortit disparat rodant per terra, per l'herba, i ha anat a parar al revolt 4, dins del traçat.Per fortuna,i el de Cervera s'ha aixecat tot sol, indicant que estava bé. No estava igual de bé la seva moto, que ha quedat destrossada. Malgrat això, Marc Márquezamb un millor temps de 2.00.941. Un crono que pretenia millorar quan ha caigut.

