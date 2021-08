L'assaig clínic de la vacuna catalana contra la Covid comença amb 30 voluntaris

L'assaig clínic en humans de lacontra lade l'empresa farmacèutica catalanad', ha començat aquesta setmana a l'Universitari de Girona Doctori a l'de Barcelona ambEs tracta de persones d'edats compreses entre elsi els, que no han tingut la Covid-19 i que. A aquests voluntaris se'ls administraran duesseparades en: 25 rebran el vaccí que s'està testant i 5, la de control ().Aquesta és la, que té com a objectius, és a dir, la capacitat per a generar resposta immunitària. Els investigadors preveuen tenir els resultats d'aquesta fase en dos o tres mesos i han assenyalat que un assaig clínic estàndard sol durar, pel cap baix, un any.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor