WhatsApp incorpora les novetats més esperades pels usuaris

continua incorporant novetats a l'aplicació. La versió beta de la nova actualització de la plataforma de missatgeria inclou la possibilitat de respondre a un missatge sense text, només amb una reacció. Tal com passa a Instagram, aplicació també propietat de Facebook, es podrào una emoticona d'una cara somrient.Aquest no és l'únic canvi que incorporarà el servei de missatgeria. La pròxima versió inclourà la funció d'. Quan es gravi una nota de veu, apareixerà una pestanya amb les ones de so i les funcions d'esborrar, escoltar i enviar.Precisament pel que fa als àudios, en les darreres hores WhatsApp ha incorporat l'opció deque indicava que un usuari havia escoltat una nota de veu. Qui ja havia seleccionat aquesta funció en la configuració per als missatges escrits, ara també la tindrà per defecte en les notes de veu.

