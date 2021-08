Detenen a l'Hospitalet un fugitiu buscat a l'Equador per la violació d'una menor

Agents de la Policia NacionalLi constava una ordre internacional de detenció, amb notificació vermella de la INTERPOL, emesa pel seu país d'origen.Segons han explicat en un comunicat les fonts policials, la investigació va començar quan l'Estat va rebre la sol·licitud de detenció d'un presumpte fugitiu des de l'Equador. Els fets que motiven l'emissió internacional de detenció es van produir quan el pròfug va utilitzar l'Les autoritats equatorianes van imposar-li una cLes gestions per a la seva localització han estat complexes perquè no li constava domicili, però dies més tard es va localitzar i detenir a l'Hospitalet de Llobregat.Un altre operatiu policial ha permès detenir unbuscat pel seu país d'origen per un. Li constava una ordre internacional de detenció emesa per les autoritats pakistaneses que li demanen unaEls fets van ocórrer l'any passat al districte de Sialkot, al Pakistan, quan el reclamat, conjuntament amb altres persones,. Ho va fer amb una arma de foc.Després de diverses gestions, els agents van aconseguir localitzar-lo a l'Hospitalet de Llobregat i hi van col·locar un dispositiu. Finalment, ha estat detingut i posat a disposició judicial.

