Pablo Iglesias s'incorpora com a tertulià a RAC1

L'exvicepresident del govern espanyolés una de les incorporacions destacades en la nova temporada de RAC1. El que va ser líder de Podem col·laborarà com a tertulià amb el programa El món a RAC1, amb, tal com ha revelat l'emissora en la presentació de la nova temporada, al teatre El Jardí de Figueres."Tinc moltes ganes de començar amb vosaltres, de dialogar i d'aprendre", ha afirmat en declaracions al programa l'exlíder de Podem, que ha reconegut estar "molt relaxat i amb moltes ganes de fer coses, de dialogar i d’aprendre".Iglesias va dimitir com a ministre i vicepresident de l'executiu espanyol per ser candidat a les eleccions madrilenyes del maig. Passats els comicis va anunciar que deixava la primera línia de la política i el van substituir Yolanda Díaz com a vicepresidenta per la quota d'Unides Podem i Ione Belarra al capdavant de la formació morada. Ara és investigador adscrit a la Universitat Oberta de Catalunya iEl món a RAC1 també incorpora els periodistes, que faran píndoles d’actualitat, i com a col·laboradors entren a formar part del programa Xavi Puig, Andreu Juanola i Dave.

