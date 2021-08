Vint ingressats menys per Covid a les UCI dels hospitals catalans

LAS APARIENCIAS ENGAÑAN ,, Lo que Parece que tot ba be no es veritat . DESPRES DE LA CALMA ARRIBA LA TENPESTAT FORTA ....CUANDO BAJAN LOS CONTAGIOS es solo para luego subir con mas fuerza LOS GERIATRICOS UN ESTA LA GENT GRAN AVIS I AVIAS .. FA POC NO MORIA NINGUN ABUELO Y ARA TORNEN A MORIR MUCHOS y siguen sin llevarlos al Hospital .. ... MENYS COVID-19 , Al Hospital , ALS CARRERS SEGUR JA MES COVID-19 , Moltes persones Contagiades .. ARA HIR A UN CONCIERTO FESTIVAL ES FACIL TE POGUIS CONTAGIAR , O ANAR AL CINE TEATRE .. Alla un ja molta Gent esta sempre EL CORONAVIRUS PER CONTAGIAR ATACAR .

Per JOSEP PAGÈS I CANALETA EL AVI CULER DE CARDEDEU .. el 27 d'agost de 2021 a les 11:37

SI EL CORONAVIRUS.. EL COVID-19 Esta PANDEMIA NOS A ENSEÑADO , Esque todo lo que baja rapido sube rapido . EL COVID-19 ES COMO UNA MONTAÑA RUSA ,,. Hoy esta abajo sin apenas CONTAGIOS . Pero de golpe esta arriba con muchos contagios .. CON EL CORONAVIRUS NO HAY NINGUNA SEGURIDAD . Si se pude hacer una cosa LOS MEDICOS Y EMFERMERAS Cojan dias de descanso cuando BAJAN LOS CONTAGIOS .. Para estar mas frescos y fuertes cuando suban de nuevo los contagios ..ES LO QUE TENEMOS ..EL CORONAVIRUS ES COMO LOS INCENDIOS Sabemos los tendremos , pero no cuando y donde SOLO HAY QUE ESTAR ALERTA Y PREPARADO NO BAJAR LA GUARDIA ...La gent fa tot lo posible per que PUJIN ELS CONTAGIS .. No se posen MASCARILLA ES ACERAS LUGARES ESTRECHOS No ja Distancia Sanitaria Y LO PITJOR NI LES POLICIAS LOCALS ,, MOSSOS DE ESCUDRA NI GUARDIA URBANA vegilen .ELS AJUNTAMENTS TAMBE TENEN LA SEBA RESPONSABILITAT PER ATURAR ELS CONTAGIS .y no fan res de res ..