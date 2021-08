Rovira defensa que la taula de diàleg serveixi per negociar el «conflicte polític»

Bla, bla, bla....

Per Dorian el 27 d'agost de 2021 a les 11:17

La realitat és aquesta: a la taula de "diàleg" seuran per una part , una Espanya que no te ni necessitat ni ganes de negociar res. Seu per contentar la parroquia dels que demanen que es faci quelcom, i fer veure que volen apropar postures que callin als catalans. I per l'altre banda aniran una colla de mini-egos, tots amb la seva idea propia del que ha de ser la taula i sobre què s'ha de parlar, i cap d'ells coincideix en res. Els uns voldran parlar d'admistia, els altres de confrontació, tots de diners i ningú d'independitzar-se. Va, prou ja de xerrameca barata, sra. Rovira, entre tots ja s'han encarregat de que la taula sigui paper mullat abans de començar, inclosa vosté, mentre ens volen vendre la sort de governants dialogants que tenim. Defensar el diàleg amb qui no et vol escoltar es reconeixer que hem tocat sostre, i d'aquí no ens mourem.