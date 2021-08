Polèmica per tuits catalanòfobs i masclistes d'un jugador de l'Espanyol

Estaria bé que fos el propi @RCDEspanyol qui comprovi si aquests tuits són del seu nou jugador.



I, lògicament, quan es confirmi, li facin pagar a ell mateix el bitllet de tornada a casa seva. pic.twitter.com/xibrm9iTBN — Edgar Fdz (@EdgarFdz) August 26, 2021

L'arribada decom a jugador cedit a l'Espanyol per aquesta temporada ha coincidit amb la sortida a la llum deque va publicar fa uns anys al seu compte de Twitter. En un d'ells, piulat el 2012, deia: "fàstic de Catalunya, fàstic de catalans".El futbolista va aprofitar el vídeo de presentació com a nou integrant de la plantilla blanc-i-blava per. Morón ha afirmat ser "conscient de la polèmica" per uns tuits publicats quan era més jove. "El que vaig dir va ser lamentable, ara ho veig i són coses que mai vaig pensar ni pensaré", va assegurar., perquè ni sento ni penso això. Va ser fa deu anys i espero que quedi en anècdota. Ara m'he obert un altre compte nou perquè em coneguin bé", va comentar també a la sala de premsa del club.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor