Espanya tanca l'evacuació de l'Afganistan després dels atemptats

#Explosion targeted the crowd near the Kabul airport have left casualties. Photos from the area show civilians are transporting the victims via trolleys to hospitals. Thousands Afghan citizens have been gathered around the Kabul airport, expecting evacuation as #TB took power. pic.twitter.com/C4XJeOJ9td — Khaama Press (KP) (@khaama) August 26, 2021

ha conclòs aquest divendres la sevai tot el personal encarregat de l'operatiu de retirada i evacuació de col·laboradors ja es troba a Dubai i arribarà a la base aèria de Torrejón de Ardoz a les 16.45 hores, segons el govern espanyol.En els, que han aterrat a Dubai a les set del matí, viatjaven 81 treballadors de l'ambaixada i militars espanyols, quatre militars portuguesos i 83 col·laboradors afganesos amb l'OTAN.L'evacuació acaba l'endemà de l'atemptat suïcida amba les portes de. Almenys 73 persones van perdre la vida en l'atac, encara que la xifra és inexacta a hores d'ara, i hi ha almenys 170 ferits. Segons l'agència Reuters, almenys deu soldats dels Estats Units han mort com a resultat de l'atac.El president dels EUA, Joe Biden, s'ha dirigit amb duresa a l-facció enfrontada als talibans-, que ha reivindicat l'atac. "No us perdonarem i no ho oblidarem. Us caçarem i us ho farem pagar", ha etzibat Biden en una compareixença de premsa a la Casa Blanca en la que ha elogiat la tasca dels militars estatunidencs sobre el terreny.Biden també ha explicat que ha ordenat a les tropes que acabin la missió d'evacuació a Afganistan dins dels terminis previstos abans de l'atac: "No ens pararan i continuarem l'evacuació". Després, afegeix Biden, els EUA es proposen "atacar" ISIS K, la branca afgana de l'Estat Islàmic, i els seus líders. "Respondrem amb força i precisió. No guanyaran i els EUA no seran intimidats".Des del Departament de Defensa dels, a través de, portaveu del secretari de Defensa, han explicat que les explosions s'han produït a Abbey Gate -una de les entrades a l'aeroport- i a l'hotel Baron -una residència propera a l'aeroport-. A més, han acusatdels fets. Pel que fa a l'Estat, el ministeri de Defensa ha confirmat que elsTant els Estats Units com diversos països europeus havien advertit en les últimes hores delque hi hagués un atac terrorista a l'aeroport de la capital afganesa. De fet, l'ambaixada nord-americana a Kabul havia demanat als seus nacionals marxar de la zona. Davant d'això, els països europeus també havien començat a replegar les missions d'evacuació a l'Afganistan., després de l'atemptat, ha decidit posar punt final a les evacuacions.Els fets també es produeixen enmig dei a l'Estat. Aquest mateix dijous el govern espanyol ha donat a conèixer que Catalunya acollirà per ara almenys. En concret, 58 persones arribaran a la demarcació de Barcelona, 48 a Girona i 15 a Tarragona, tot i que les xifres podrien augmentar en les pròximes hores i dies. Dels refugiats que aniran a Catalunya, 70 són homes i 51 dones. Del total, 54 són menors d'edat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor