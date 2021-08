Els EUA excuten un atac contra Estat Islàmic a l'Afganistan per respondre als atemptats

Elshan llançat unaquest dissabte contra un(ISKP), la filial del grup terrorista a l'Afganistan, que ha reivindicat l'atemptat del passat dijous a l'Aeroport Internacional Hamid Karzai, a Kabul.El portaveu del Comandament Central dels Estats Units,en el marc d'una operació contra un planificador del grup terrorista a la província afgana de Nangarhar.", ha avançat en un comunicat recollit per la cadena americana CNN, que informa que un funcionari ha afirmat que l'atac ha estat autoritzat pel president dels Estats Units, Joe Biden. Ara per ara, Washington no ha precisat de forma oficial si l'objectiu va estar involucrat a l'atemptat suïcida de dijous i que ha deixat, almenys,Aquest atac dels Estats Units arriba només un dia després que el president americà es dirigís amb duresa a l'Estat Islàmic:El mateix Biden ja va proposar en aquesta roda de premsai els seus líders. "Respondrem amb força i precisió. No guanyaran i els EUA no seran intimidats".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor