El president dels EUA,s'ha dirigit amb duresa a l'Estat Islàmic, després de l'atemptat d'aquest dijous a l'aeroport de Kabul., ha etzibat Biden en una compareixença de premsa a la Casa Blanca en la que ha elogiat la tasca dels militars estatunidencs sobre el terreny.El president també ha explicat que ha ordenat a les tropes queabans de l'atac: "No ens pararan i continuarem l'evacuació"., afegeix Biden,la branca afgana de l'Estat Islàmic, i els seus líders. "Respondrem amb força i precisió. No guanyaran i els EUA no seran intimidats".Biden ha iniciat la seva compareixença recordant que l'atemptat d'aquest dijous ja es veia a venir des del Pentàgon, motiu pel qual es va voler accelerar l'evacuació d'Afganistan: "". El president estatunidenc s'ha compromès a defensar les tropes "amb tot" i s'ha posat a plena disposició dels militars per poder cloure l'evacuació.En aquest sentit, Biden afirma que els plans no s'alteraran després de l'atac i assegura que té el vistiplau també dels propis militars sobre el terreny perquè així sigui. "Hem de treure tothom que es pugui dins el marc temporal i això és el que farem". Després, avança, es conjuraran per: "Creiem saber qui són i els caçarem siguin on siguin".Sobre els militars, Biden ha dit que són "herois" que han donat la seva vida per salvar les vides d'altres. L'esforç en l'evacuació dels darrers dies, assegura, no s'havia vist mai abans: "Són els militars per hàbils, capaços i generosos del món. És l'espina dorsal dels EUA i ens sentim ultratjats. Les vides que hem perdut són el servei de la llibertat".Eldels quals unasóndels. També hi ha més de 140 ferits, dels que quinze són també soldats estatunidencs.

