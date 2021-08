L'arriscat (i qüestionat) tuit del Barça per felicitar les jugadores del femení

Captura del tuit ja esborrat Foto: ND

Elha arrasat als guardons de la UEFA que premien les. Però l'històric ple blaugrana no ha quedat exempta d'una polèmica a Twitter. El compte principal del Barça (@FCBarcelona) ha felicitat la secció femenina de futbol amb. La diversitat de reaccions ha portat el club aL'objectiu del Barça, com s'entén a través del titular de la notícia, és dir que-sweep en anglès- la resta de jugadores i d'equips dels premis. Ara bé, alguns usuaris han entès les cinc escombres com unai davant l'àmplia difusió del tuit -més de 1.000 respostes en una hora- el club l'ha acabat esborrant.



La capitana del club Alexia Putellas s'ha coronat aquest dijous com la millor jugadora d'Europa i en un podi on l'han acompanyat les també blaugranes Jennifer Hermoso i Lieke Martens. A més, Sandra Paños ha estat la millor portera, Irene Paredes la millor defensa, la mateixa Putellas la millor centrecampista i la mateixa Hermoso la millor davantera. L'exentrenador Lluís Cortés també ha estat elegit millor tècnic europeu.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor