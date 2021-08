D'Alfons XII a passeig de la República: Manresa s'acomiada dels borbons als carrers

Després de més de 150 anys elha perdut el seu nom originari i ha passat a anomenar-se, tal com havia aprovat el ple de Manresa després de l'informe de la comissiódelde la ciutat. Aquest dijous, primer dia del programa de, s'ha descobert la placa amb el nou nom i els borbons han deixat de tenir presència en les adreces de la ciutat.En un acte senzill però sentit, l'historiador manresà, el president del Memorial Democràtic,, la regidora de Cultura,, i l'alcalde de Manresa,, han fet breus parlaments després de la descoberta de la placa amb el nom de passeig de la República.En els parlaments, Comas ha recordat que el carrer Alfons XII va rebre aquest nom cent anys abans que es portés a terme la seva obertura, ja a la, quan es va poder obrir el carrer des de la. "El carrer s'havia dibuixat la segona meitat del segle XIX, amb l'arribada del tren a la ciutat i per donar un accés diàfan fins al centre", però no es va poder dur a terme per l'que obstaculitzaven l'accés.Font ha destacat la importància de treure símbols que a vegades el costum fa "que siguin invisibles als nostres ulls", però que és important que no hi siguin.i el seu regnat no es va caracteritzar per elements democràtics.A l'acte hi han assistit molts regidors de les forces del govern municipal,, i també del, que a través de la CUP va ser qui va fer la proposta de canvi de nom fa cinc anys.

