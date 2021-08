Nadia Ghulam: «Els talibans han canviat, però a pitjor»

Nadia Ghulam: "Els EUA es van equivocar venint". Foto: Gala Espín

"El que s'ha fet bé a l'Afganistan no ho han fet els nord-americans, sinó la cooperació internacional"

"Els talibans han après a manipular i utilitzar les xarxes, abans eren més ignorants"

Nadia Ghulam, en un moment de l'entrevista feta a Badalona, on viu. Foto: Gala Espín

"No vaig viure l'Afganistan d'abans de la invasió soviètica, però els meus pares m'ho van explicar com una etapa meravellosa"

"El català mai va ser un problema per mi, al contrari, una llengua és una riquesa, i estic molt agraïda"

Quan només tenia vuit anys, unva fer ploure foc sobre la casa de, que mostra en el rostre les marques d'aquell atac. Després, per obrir-se pas, va haver de fer-se passar pel seu germà per guanyar-se la vida. Són capítols cruels de la vida d'aquestanascuda a Kabul l'any 1985, resident ai que té la seva família a l'Afganistan. Aquests dies viu de prop el desori del seu país i els esdeveniments entorn l'aeroport de la capital, que aquest dijous va patir un greu atemptat que ha deixat desenes de morts Ghulam viu a Catalunya des del 2006, es dedica aa la Fundació Catalana d'Esplais i ha explicat la situació del seu país en els mitajans i les escoles. Ha deixat escrites les seves vivències en dos llibres, El silenci del meu turbant (Edicions 62) i La primera estrella de la nit (Rosa dels Vents). En aquesta conversa explica com viu el drama de Kabul i què espera de la solidaritat internacional.- Les últimes notícies que en tinc és que la meva germana i una cosina han arribat a Madrid, però a hores d'ara encara no m'he trobat amb elles.- Són molta gent. Allí les famílies són molt esteses. A l'Afganistan portem 50 anys de guerra i una part important de la població és analfabeta. Quan un nen neix, normalment ni se'l registra. Quan es fa, el nen ja té uns anys. En el meu cas, jo soc Nadia, filla de Ghulam Dastgir. Quan vaig arribar a Catalunya, em van preguntar pel cognom. I em van posar Nadia Ghulam Dastgir. Però Ghulam Dastgir és com si diguéssim Josep Maria, és un nom compost. Per nosaltres, aquestes coses no són primordials.- Pare i mare, dues germanes, unes cosines que estan amb els meus pares, i hi ha tres nens, cosins, que han crescut amb nosaltres perquè els pares han mort amb la guerra i són com uns germans adoptius.- Mai he desitjat que vinguin perquè són grans. Quan vaig arribar aquí, no tenia possibilitats perquè vinguessin, i quan n'he tingut ells ja eren grans. Per ells ja és tard perquè aprenguin una nova cultura. La meva mare m'ha dit: "Salva els qui tinguin un futur". Els meus pares no són a l'aeroport.- Hi havia una de les meves germanes, dues cosines i dos cosins. I hi ha set nens petits, fills d'ells.- El pare és paixtun, la mave mare és tadjika. Abans, a l'Afganistan la gent se sentia afganesa, però els senyors de la guerra ho han destruït tot en bocins petits.- Des que he vingut a Catalunya, quan he pogut explicar la situació del meu país, sempre he dit que el gos vermell és germà del gos groc. Tots dos són gossos. Els senyors de la guerra han fet molt de mal. I aquests no són talibans, però no són millors que altres. Abans de la guerra, tot era molt diferent: els meus pares sortien a passejar amb gent de totes les ètnies i ningú preguntava si un era paixtu o hazzara ni res de tot això.- No. Jo no he estat d'acord en què ni els EUA ni cap país estiguin allí amb les seves armes. Ni les armes ni els militars són la solució. Els EUA no és que s'hagin equivocat marxant, és que es van equivocar venint.- Li demano que, amb l'excusa dels talibans, no aturi la cooperació al meu país. Tenim milers de persones afganeses que s'han refugiat a l'estranger i que ara mateix tenen una gran formació. Poden ser una gran eina per reconstruir el seu país. La diàspora pot ajudar-lo. Nosaltres enviem diners a través de la nostra associació, Ponts per la Pau, que vaig impulsar i que està ajudant a l'escolarització de nenes i dones. El meu país porta 50 anys de guerra i això ha fet que el 85% de la població tingui una o altra malaltia psíquica greu. Més armes provoquen més violència. El que necessitem és un acompanyament adequat a través de persones civils. Podien ajudar les dones, però no a través de la guerra. Ara diuen que han fet molta feina en vint anys. No, la feina ben feta l'ha dut a terme la comunitat internacional en ajuda humanitària.- Ara hi ha tots els mitjans de comunicació perquè hi ha les tropes dels EUA. Som ninots del poder. Ara tota l'atenció està a l'Afganistan, com abans a Síria, i abans a l'Iraq. Tot són jocs dels grans poders. Quan marxin les tropes, diran que els talibans són més tolerants i que ja es poden tornar a enviar els afganesos que són fora al seu país.- Han canviat a pitjor. Perquè aquest cop ells també han après estratègies de manipulació. Abans eren més ignorants, ara han après a manipular-nos. Aquests dies estan anant casa per casa, localitzant la gent. Potser ara no mataran a cops de pedra pel carrer, però poden fer-ho a les cases i ningú ho sabrà.- Aquesta setmana, els talibans van entrar a casa del meu cosí, que per sort era a l'aeroport. Però van apallissar la seva germana, una cosina meva. El seu marit s'ha refugiat a l'Iran.- Perquè jo he aparegut molt en els mitjans. Els meus llibres s'han publicat en diversos idiomes. Després que sortís un vídeo que parlava de mi com la dona que havia desafiat els talibans, van entrar a casa dels pares. Van dir a la meva mare que em trobarien, em farien a trossets i ho vendrien a Amazon. La meva mare, que és analfabeta, em va dir que em compraria el senyor Amazon.- Dels talibans i dels senyors de la guerra. He denunciat totes les barbaritats fetes pels senyors de la guerra.- No vaig venir a Catalunya per fer aquesta denúncia, sinó per un tractament mèdic. Però per tractar-me necessitaven saber per què jo necessitava fer el viatge i tenir un visat. Em van voler entrevistar i em van publicar. I la meva història ha sortit.- A partir de la invasió soviètica. No vaig viure l'Afganistan d'abans, però els meus pares me l'havien explicat com una etapa meravellosa. A les nits, homes i dones anaven a la plaça, es veia cine, hi havia música. Tenen bons records.- S'ha d'evitar sempre generalitzar sobre la situació d'allà. L'Afganistan és un país molt divers i és important que no es criminalitzi a cap comunitat. Tots som afganesos. Una cosa que voldria dir és que quan vinguin els refugiats afganesos, és millor que no estiguin tots junts. La guerra ens ha posat un virus dins i és millor que un afganès sigui acompanyat per algú que sigui d'un altre país. S'han enverinat les relacions entre les diverses comunitats del país. Ara els mitjans només parlen de l'Afganistan, però jo voldria que ens acompanyeu sempre i que, quan les tropes marxin de Kabul, això no s'oblidi.- Vol marxar de la guerra. Ara, a més de la por als talibans, hi ha molta por a una guerra civil. L'Aliança del Nord ja ha començat les hostilitats.- A vegades, em sento una catalana completa, a vegades una afganesa total, i a vegades em sento perduda. Hi ha qui em diu occidental i qui em diu immigrant. A vegades m'ho pregunto. Jo soc una dona frontera. Però intento sentir-me integrada i estic molt agraïda perquè he rebut molt amor i estima.- El català no ha estat mai un problema per mi, al contrari. Una llengua és una riquesa. Parlo moltes llengües. S'ha d'aprendre tot el que vingui.- El paixtu, el dari -la llengua de la meva mare-, el farsi -molt similar al dari-, l'indi, l'urdu, el català, el castellà i l'anglès.- En aquestes nenes que són a l'aeroport de Kabul, que vindran aquí i estudiaran, aniran a escoles i esplais. Viuran en pau i jo els explicaré coses boniques del nostre país perquè no perdin el seu amor per l'Afganistan i puguin ser futures Nàdies per defensar els drets de les dones del seu país. Tinc aquesta esperança.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor