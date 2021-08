El monjo de Poblet investigat es declara culpable d'«un sol tocament» a la nena davant del jutge

El monjo de Poblet acusat de cometre abusos sexuals a una nena de cinc anys s'hauria declarat culpable "d'" davant del jutge de guàrdia de Valls, segons han informat fonts del monestir cistercenc a l'ACN. La declaració s'ha fet aquest dijous al migdia després que fos detingut aquest dimecres pelsde Valls i hagi passat la nit a comissaria. El magistrat l'ha deixat en llibertat provisional.Des del monestir també han explicat que el cas s'hauria iniciat arran d'una fotografia feta per, que va veure l'home jugant amb la nena d'una manera que no hauria considerat apropiada. De fet,del tocament, segons les mateixes fonts. El monjo, de 68 anys, haurà de comparèixer de manera periòdica davant de l'autoritat judicial, se li ha retirat el passaport, té prohibit sortir del país i no es pot acostar ni comunicar amb la víctima.És la primera vegada que el monestir -que forma part de l'- apareix vinculat a un cas d'aquesta mena. El pare abat ha traslladat la informació a la comunitat i, "d’acord amb el", ha prohibit de manera cautelar al monjo exercir els seus drets capitulars, realitzar qualsevol activitat pastoral i abandonar la clausura", segons manifesta el Monestir en un comunicat.

