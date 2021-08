El 1891, el bisbe de Vic Josep Morgades va convertir-se en administrador apostòlic del bisbat de Solsona, que va aconseguir restaurar-lo el 1895 després d'un llarg procés. 130 anys després, la història ha tornat a unir les dues diòcesis en una feta semblant. Després de la renúncia Xavier Novell, el bisbe de Vic, Romà Casanova, s'ha convertit en l'administrador d'aquesta diòcesi.





Divendres, 20 d'agost, dos dies abans de l'anunci de lade Novell, Casanova ja estava al corrent del nou càrrec que hauria d'assumir. Tal com ha explicat en una trobada amb mitjans comarcals, es tracta d'un encàrrec del. Va demanar-li que fos el nou administrador apostòlic de la diòcesi de Solsona "en nom de la Santa Seu".També va demanar-li que a les 12 del migdia fos a Solsona quan es fes l'de Novell. "Amb una notícia com aquesta era bo ser-hi perquè la diòcesi no se sentís orfe sense bisbe", ha relatat Casanova.Una hora després, a la una, el nou administrador apostòlic ja es va reunir amb eldel bisbat, que vindria a ser com un "equip de govern", ha exemplificat.

Aires de continuïtat

El bisbe de Vic, Romà Casanova, aquest dijous al matí en una trobada amb la premsa comarcal. Foto: Josep M. Montaner

En aquest sentit, la feina a la diòcesi solsonenca no s'ha aturat. Casanova remarca que "hi ha una" perquè es conserva el mateix equip amb el qual havia treballat Novell. De fet, des del primer moment com a bisbe de Solsona, ja va signar el nomenament de mossèncom a, el mateix que en el període de Novell. És a dir, va ratificar la mà dreta del seu antecessor."La tasca de l'administrador és vetllar per la diòcesi a l'espera del nou bisbe", ha dit, remarcant que "no és època de fer grans innovacions, sinó una". En aquest sentit, espera que d'aquí a mig any ja hi hagi un nou bisbe a la diòcesi.



Pel que fa a organització, Casanova té previst ser el despatx de Solsona els dimecres i divendres, i la resta de dies d'entre setmana a Vic. "Un bisbe ha d'estar a la diòcesi, ser present pel que faci falta i vetllar per tothom", ha remarcat.



Fins ara, amb el bisbat de Vic, estava al capdavant d'unes 250 parròquies i 120 mossens i preveres. Amb la diòcesi de Solsona, s'hi afegeixen més d'un centenar de parròquies i uns 40 mossens. En tot cas, "no és qüestió de sumar, sinó d'entrar en una dinàmica diferent", ha dit.





Un cop per a la diòcesi de Solsona

Dues diòcesis molt properes

Això no treu que no hagi estat unper a la diòcesi. Així ho ha expressat Casanova: "La renúncia de Novell s'ha rebut ambperquè era el bisbe i l'estimaven i també amb perplexitat"."És un cop dur, però hem de tirar endavant. L'és una entitat que té un valor, sempre continua i està per damunt dels, que hi són un temps determinat", ha afegit. Sobre la renúncia de Novell, ha demanat "respecte" per la seva decisió i ha remarcat les paraules del comunicat on es parlava que ho ha fet "lliurement" i "per raons personals".El bisbe de Vic creu que l'han escollit com a bisbe de Solsona perquè és una "diòcesi veïna" i perquè hi ha "moltaentre Solsona i Vic", des del full diocesà o el. Casanova, que s'ha sentit molt ben rebut a Solsona, ha destacat que també hi ha molta coneixença entre les dues. De fet, ha explicat que coneix la gran majoria d'integrants del Col·legi de consultors.En tot cas, descarta l'opció de ser bisbe de les dues diòcesis. I precisament ha recordat que a l'de Vic hi ha una carpeta de l'etapa en quèva ser administrador apostòlic de Solsona. "En aquell moment la diòcesi estava en entredit i des de Vic es va lluitar perquè es tornés a recuperar", ha dit, mentre ha remarcat que "Solsona és una diòcesi amb vida pròpia i ha de seguir així".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor