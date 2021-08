All set for the 2021/22 season! 🤩



Which Champions League group are you most excited for?#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/gpOCzlRtOd — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2021

Grup atractiu per alal sorteig de la. Els blaugranes s'enfrontaran al Bayern de Munic, el Benfica i el Dinamo de Kíev. Els de Ronald Koeman estaven al bombo dos del sorteig després que no aconseguissin guanyar la Lliga l'any passat. Amb tot, deixant de banda el Bayern i el record del 2-8 de Lisboa.Així doncs, els culers buscaran guanyar una competició que es resisteix des del 2015, quan l'equip entrenat llavors perva vèncer la Juventus de Torí en la final de Berlín. Des de llavors, el pas dels blaugranes per Europa ha estat un autèntic desastre, amb fins a quatre eliminacions humiliants davant Roma, Liverpool, Bayern i PSG. Els blaugranes hi tornen aquest any i per primer cop en vint anys sense Leo Messi.Eltambé ha caigut en un grup trampa amb l'Inter de Milà i el Xakhtar Donetsk, però la presència del Sheriff aplana el seu camí cap als vuitens de final. Una mica més complicat ho tindrà l', que s'enfrontarà al Liverpool, el Porto i el Milan al grup B. En tot cas, el grup de la mort és l'A, on el Manchester City de Guardiola i el PSG de Messi es veuran les cares, amb el Leipzig lluitant per una de les dues primeres posicions i el Bruges com a convidat.

