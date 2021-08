Alexia Putellas és la millor jugadora d'Europa

és la millor jugadora d'Europa. Així ho han decidit aquest dijous un comitè de 53 periodistes encarregats d'atorgar elsd'acord amb el rendiment a l'anterior, guanyada per les blaugranes i culminant la temporada amb un històric triplet.La gala ha estat històrica no només per la victòria de la jugadora del Barça, sinó que per primer cop en la història del futbol femení tres blaugranes conformen el podi. A Putellas l'han acompanyatal podi.A més,han finalitzat en cinquena i sisena posició. De fet, no és la primera victòria d'una blaugrana en aquest premi, ja que el 2017 la mateixa Martens també es va endur el guardó. Al seu torn,ha estat premiada com a millor portera d'Europa, Irene Paredes com a millor defensa, Putellas també com a millor centrecampista i Hermoso també com a millor davantera.Les jugadores del Barça van protagonitzar la temporada passada un-Copa, Lliga i Champions- que ara es veu recompensat amb aquesta allau de premis individuals. I no només a les jugadores. L'exentrenador de l'equip,, també s'ha endut el premi a millor entrenador d'Europa. Cortés va ser rellevat aquest estiu en el càrrec pel seu segon,La imatge de tres integrants d'un equip blaugrana en un trofeig d'aquesta magnitud és històrica, però no és nova.també van protagonitzar aquesta escena en la pilota d'or del 2010, que finalment va guanyar l'argentí.

