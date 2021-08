El Govern treu pit de la inversió de 1.123 milions al Pla de Barris des del 2004

. És el resultat del, aprovat el 2004 sota el Govern del tripartit, que ha exposat aquest dijous al matí en roda de premsa el secretari de Territori i Mobilitat del departament de la Vicepresidència,i el secretari d'Habitatge i Inclusió Social del departament de Drets Socials,. En total, s'han realitzat prop dearreu del territori, dirigides en àrees urbanes i barris amb degradació urbanística, problemàtiques demogràfiques, dificultats econòmiques i dèficits socials urbans.La Generalitat i els ajuntaments han estat els encarregats de les inversions. Cada part ha aportat eldels fons, amb excepcions en aquells municipis de menys de, on la Generalitat ha assumit eldel cost. D'aquesta manera, el Govern ha invertit, mentre que els ajuntaments han assumit fins aen un total deGavin s'ha mostrat "satisfet" amb el compliment mitjà deldel pla: "És un percentatge alt i molt lluny dels nivells d'inversió d'altres administracions", ha indicat. L'Àrea Metropolitana de Barcelona és la zona del territori on més s'ha invertit, en total, s'hi han fetamb un valor de, entre ajuntaments i Generalitat. La major part,, en la millora de l'espai públic i equipaments, que representa elde les inversions en tot el territori d'aquest àmbit.Les 3.900 actuacions a tot Catalunya han beneficiat prop d'. El Departament de Vicepresidència ha xifrat en 23 els projectes a lesper un valor de 78,2 milions d'euros, 25 a l'amb una inversió de 74 milions, 14 alamb 56,5 milions, 11 aamb 36,5 milions, 4 a lesamb 15,3 milions i 3 a l'amb 3,6 milions.La llei establia una durada deper cada projecte, amb la possibilitat d'una pròrroga de 2. Segons Carles Sala, el període del 2011 va ser el més "complex" per desenvolupar el pla, i ho ha atribuït als problemes econòmics dels ajuntaments i el Govern a causa de la crisi financera. En aquesta etapa, només es van finalitzar elde les actuacions.El Govern ha hagut d'aplicaren les convocatòries per l'endarreriment de les actuacions. L'última, el 2020 per la pandèmia, la qual no es va tancar fins al passat març. Als inicis del pla, l'any 2004, el nivell de compliment mitjà era del. La xifra ha disminuït fins alen els darrers anys a causa de la crisi econòmica del 2008 i la pandèmia.Ara, l'objectiu delés desenvolupar un projecte per fer una "intervenció integral i de regeneració" de diferents barris de Catalunya. La intenció de la conselleria és presentar una estratègia per fer actuacions de caràcter "integral" abans de finalitzar l'any, amb la dotació de recursos corresponent, pendent de l'arribada dels

