Elcontinua l'escalada i aquest dijous ja és el segon més car de la història, atesos els rècords que marca el mercat majorista. Però no a cada hora del dia costarà el mateix engegar un electrodomèstic.L'serà entre les nou i les deu del vespre, quan el preu per kWh serà de poc més de 92 cèntims per hora, segons les xifres de Red Eléctrica. També cal anar amb compte amb el consum elèctric entre les deu del matí i les dues del migdia i entre les sis de la tarda i les deu del vespre.Les, com és habitual des que va entrar en vigor la nova factura per trams horaris , és la que va de la mitjanit fins a les vuit del matí. Serà aquesta la franja horària en què costarà menys, per exemple, posar en marxa una rentadora en les pròximes hores.També cal tenir en compte que no tots els electrodomèstics consumeixen la mateixa quantitat d'energia. Els que més en gasten són, per aquest l'ordre, el forn -aquest dijous costarà fins a 56 cèntims per hora en els trams més cars-, la rentadora -51 cèntims per hora aquest dijous a les hores més cares-, i el rentavaixella -fins a 44 cèntims/hora-, segons dades de Selectra recollides per La Vanguardia. El televisor i el ventilador de sostre, en canvi, són alguns dels aparells que menys gasten.

