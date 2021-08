El Govern, a favor d'obligar que el personal de les residències es vacuni

Els'ha mostrat aquest dijous partidari de ladel, després de brots com el de la residència Torreblanca de Sant Joan les Fonts (la Garrotxa) , en què van morir vuit persones després que presumptament una treballadora contagiés de Covid els usuaris anant a treballar estant infectada.En declaracions a RAC1, la directora general d'Autonomia Personal i la Discapacitat del departament de Drets Socials,, ha assegurat que seria "molt interessant que es pogués portar la proposta de fer la vacunació obligatòria" del personal de les residències de la tercera edat, si bé ha matisat que és competència de l'Estat."Nosaltres apostem perquè tot el personal de residències estigui vacunat. Ho hem fet de la forma més pedagògica possible, amb campanyes. Però és on no puguem arribar amb la pedagogia, s'haurà d'establir un marc normatiu", ha argumentat.Justamentha anunciat aquest dijous que des del 15 de setembre els sanitaris que no es vacunin rebran, després de diversos brots en residències de persones grans. A més, el país veí començarà a distribuir una tercera dosi del fàrmac als grups més vulnerables després de l'estiu.

