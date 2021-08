Alguns carrers de Olot inundats després de l'aiguat https://t.co/Ji2RF80nHt — MeteoMauri (@MeteoMauri) August 25, 2021

#OlotInforma | ⚠🌧 La Brigada Municipal revisa els diferents punts de la ciutat on s'ha acumulat més aigua després de la forta pluja d'aquesta tarda.



Segons @meteocat la tempesta ha deixat 50,5 mm en tan sols 30 minuts i fins a les 18.30h s'han acumulat 52,6 mm a #Olot. pic.twitter.com/IuRH6DdRgd — Ajuntament d'Olot (@Olotuit) August 25, 2021

Des de les 17h fins a les 18.45h, #bomberscat hem atès 15 avisos relacionats amb l'episodi de pluja a #Olot. Principalment, inundacions de baixos i caiguda d'arbres i branques



Prealerta #INUNCAT https://t.co/28k1uoeuee — Bombers (@bomberscat) August 25, 2021

Aquest dimecres a la tarda, a partir de les cinc,: enescassaque van convertir, com l'avinguda dels Catòlics,, per bé que no cal lamentar ni víctimes ni danys en baixos o comerços.De fet, lavaimmediatament després per aels diferentson s'haviamésdesprés de la forta pluja de la tarda.Així, mentre a Olot la tempesta va ser grossa,, unaquan la nuvolada prové del Ripollès: a la vall esdevé una tamborinada i a la capital de la Garrotxa pot ser un xàfec important, com ha estat el cas en aquesta ocasió.relacionats amb l'episodi de pluja a Olot, principalment, inundacions de baixos i caiguda d'arbres i branques.Laera dea la Garrotxa, però, pel que es veu, a Olot sempre "la carden grossa".

