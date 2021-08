El TSJC avala les restriccions per la Covid el dia que decau el toc de queda

Altres notícies que et poden interessar

ElTribunal(TSJC) ha avalat les restriccions sol·licitades pelper frenar ladel. Aquest dijous decau el toc de queda a tot Catalunya, però continuaran, almenys fins divendres 3 de setembre, les limitacions de lesa un màxim de deu persones, el 70% de l'aforament a les cerimònies religioses i l'ordre de tancar tota l'activitat a les 00.30h.Laho va sol·licitar dimarts just l'endemà que el TSJC denegués, per segona vegada en quatre dies, l'ampliació del toc de queda a les grans ciutats. Davant del nou revés judicial, el Govern va decidir renunciar al toc de queda però sol·licitar una pròrroga de la resta deper acabar de controlar la Covid.La situació de laCatalunya va millorant poc a poc. En les últimes 24 hores s'han notificat 1.677 contagis i 18 morts, però la pressió hospitalària va baixant. Hi ha 53 ingressats menys i un pacient menys a l'UCI. El risc de rebrot baixa tres punts i la R augmenta lleugerament fins als 0,85.Pel que fa a la, la gran eina per frenar la sisena onada, com va dir el conseller Josep Maria Argimon, avança lentament. En les últimes 24 hores s'han posat 5.851 primeres dosis i 24.543 segones dosis. En total, un 76% dels catalans ha rebut la pauta completa. El ritme de vacunació aquest agost, però, ha baixat. El 18% dels catalans continuen sense cap mena de protecció davant la malaltia Malgrat l'aval de les restriccions sol·licitades pel Govern la distància amb els tribunals és un fet. L'executiu confiava poder allargar el confinament nocturn en les grans ciutats per acabar de controlar la pandèmia, però el TSJC ho va descartar criticant l'argumentació pobra de la Generalitat. Concretament, va retreure a l'administració voler instaurar un toc de queda per raons d', no pas sanitàries. El Govern ho va negar, però l'endemà ja no va intentar una nova pròrroga. En tot cas, eles tornarà a proposar si és necessari.

