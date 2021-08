Investiguen un monjo del Monestir de Poblet per tocaments sexuals a una nena

Un monjo delde 68 anys va ser detingut pels Mossos d'Esquadra per presumptesa una nena d'uns 5 anys. Els fets es van produir el 15 d'agost, i la denúncia i la detenció, aquest dimecres, dia 25. Després de declarar, ha quedat en llibertat amb càrrecs També han prestat declaració algunsen la visita turística, els quals acabaven d'assistir a la missa i estaven parlant amb un altre monjo quan s'hauria produït el cas. Un turista alemany va captar, que va acompanyar la denúncia presentada ahir dimecres. Aquest turista també ha declarat al jutjat avui dijous.Els fets s'haurien produït, presumptament,de Poblet, i haurien afectat una menor d'edat que s'hi trobava de visita turística. La denúncia va ser presentada aquest dimecres. És la primera vegada que el monestir -que forma part de l'Arxiodiòcesi de Tarragona- apareix vinculat a un cas d'aquesta mena.El pare abat ha traslladat la informació a la comunitat i, "d’acord amb el Consell del Monestir",exercir els seus drets capitulars, realitzar qualsevol activitat pastoral i abandonar la clausura", segons manifesta el Monestir en un comunicat.També s'ha obert la investigació prèvia canònica per tal d’"informar dels fets a la Congregació per a la Doctrina de la Fe" tan aviat com sigui possible.per tal d'aclarir els fets i "depurar les responsabilitats" que se’n puguin derivar, "respectant sempre el dret a la presumpció d’innocència" de l’acusat.El comunicat també vol "mostrar la solidaritat i recolzament" amb els afectats,. El Monestir assegura que "ens dol profundament aquesta situació i manifestem de manera contundent el compromís i la voluntat de lluitar contra tota mena d’abusos a l’Església". Des de l'abadia, "lloc estimat pels catalans i gent d’arreu del món", es creu que aquest "ha de ser un lloc absolutament segur per a la infància i la joventut".

Comunicat del Monestir de Poblet by naciodigital on Scribd

