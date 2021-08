Di­gamos que, con mayor o peor fortuna, ­hemos pretendido ser fieles a ese legado y a esa mirada. Y a veces como hoy, cuando intentas ser intérprete de tu país, al llegar al final del artículo, se te humedecen los ojos. https://t.co/iAmvAaXQGl — Jordi Amat (@jordiamat22) August 26, 2021

El filòleg i analista políticposa fi a una trajectòria d'onze anys escrivint a La Vanguardia. Des del setembre escriurà en el diari, tal com ha confirmat ell mateix en una sèrie de publicacions a Twitter."Durant els últims 11 anys he escrit a La Vanguardia. Ha estat com la casa del pare. Allà he après i m'he sentit estimat. Ahir i avui. Ha estat un honor i", ha afirmat l'escriptor, autor de l'exitós llibre El fill del xofer, sobre la vida del primer director de TV3, Alfons Quintà.Amat assegura que des del diari propietat del grupcontinuarà "contemplant la realitat amb la mateixa mirada" i agraeix "a tots els equips" la seva confiança.

