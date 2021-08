​S'ensorra un edifici de tres plantes a Peníscola amb persones atrapades a dins

Un edifici de tres plantes s'ha esfondrat aquesta tarda a la localitat castellonenca de, al País Valencià, i en el seu interior hi romanen almenys dues persones atrapades, segons ha informat el. L'edifici té una vintena d'apartaments.El sinistre s'ha produït per causes que s'estan investigant sobre prop de lesd'aquest dimecres i s'ha confirmat que hi ha persones atrapades a l'interior de l'edifici situat a lade la localitat.Fins al lloc s'han mobilitzat fins al momenta més de les unitats de Rescat i Salvament (URS) recolzades per la Unitat Canina de Protecció Civil de la Diputació de Castelló i de la unitat de Maquinària i Logística.En aquest sentit, Sanitat ha desplaçat fins a la zona dels fets, un vehicle d'intervenció ràpida i personal del centre de salut que han atès diversos veïns per crisis. Per altra banda, els tècnics de l'Ajuntament revisaran l'estructura de l'edifici.

