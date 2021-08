Un empresari català deixa 4.000 euros de propina a un restaurant de Marbella

L'empresari catalàha deixat una propina dea un restaurant de, a. Un gest que l'ha fet visitar expressament la ciutat andalusa després de les crítiques d'un client a qui els cambrers van demanar propina després que es gastés els mateixos 4.000 euros en un dinar.Segons ha explicat el mateix empresari a l'Agència EFE, fa uns dies va tenir coneixement les crítiques del client que es va gastaren un sopar i. Un cop va sentir-ho, juntament amb sis persones més, Castañeda va reservar la mateixa taula on s'havien produït els fets. La nit del 22 d'agost tots ells van sopar al restaurant andalús i en acabar Castañeda va deixar la gran propina. La propina de 4.098 euros més el cost del sopar va elevar laCastañeda explica que tenint en compte la plantilla de 15 cambrers del restaurant, aquella nit, només pel servei de l'empresari català, cada treballador es va endur un. Posteriorment en el seu compte a Instagram ha tingut un missatge pel client que es va queixar: "El mateix import que presumeixes per pagar un menjar jo ho faig deixant-ho de propina als mateixos cambrers amb els quals et vas cabrejar per".

