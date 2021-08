L'experiment que destapa les lamentables respostes que reben les dones quan busquen feina

Todos hemos visto alguna vez tuits de chicas quejándose de que han ido a sitios tipo Milanuncios buscando trabajo y les han llovido propuestas sexuales de todo tipo.



Pues bien, he querido entrar en ese turbio mundo para divertirme un rato con ellos 😇🔪 — Juansito 🕳️ (@jamsito) August 25, 2021

"Tots hem vist algun cop tuits de dones queixant-se d'apuntar-se a un lloc com Milanuncios per buscar feina i que els ploguinde tota mena. Doncs bé, he volgut entrar en aquest món tèrbol per divertir-me una estona amb ells". Així comença un fil d'un usuari de Twitter que demostra elquan busquen feina per Internet.L'usuarial lloc web Milanuncios definint-se com una noia jove en una situació econòmica difícil que busca feina de. A més, va posar-se al perfil una imatge de Google en què apareix una dona vestida i des de molt lluny. Per tant,. O almenys això és el que pensava aquest usuari quan va fer l'experiment social.I és que moments després de publicar l'anunci, l'autor adjunta una sèrie de captures de pantalla en què cada missatge és més greu que l'anterior., explica. Des d'un cirurgià que busca unaa un home que paga per netejar ambpassant per algú que demana roba interior utilitzada. Aquest és el fil de les respostes a la dona inventada que busca feina i que es pot consultar fent clic a aquest tuit:

