Els quatre documents imprescindibles al cotxe i les multes per no portar-los

Viatjar sense els documents imprescindibles al cotxe pot sortir molt car. Fins i tot si es fa en trajectes molt curts, la Direcció General de Tràfic (DGT) adverteix que circular sense els papers requerits pot implicar multes tant econòmiques com de punts al carnet de conduir. Els repassem a continuació.



El carnet o el permís de conduir, adequat al vehicle que s'estigui conduint. És evident que conduir sense portar el carnet comporta una sanció. Si no el portes, la multa és de 10 euros. Si no està actualitzat, encara que la dada incorrecta sigui per exemple el lloc de residència, la multa serà de 80 euros. Si està caducat, la multa serà de 200 euros, i si condueixes amb el carnet retirat, la sanció serà de 500 euros i 4 punts.

Un altre dels documents que la DGT marca com a imprescindibles. Si no portes el permís de circulació la multa serà de 10 euros i en cas que el vehicle no disposi d'aquesta autorització indispensable per poder conduir, la sanció ascendeix fins als 500 euros.Si no portes la targeta ITV o et falta el certificat de l'última inspecció (sempre que el teu cotxe tingui més de quatre anys) la multa serà de 10 euros i si tens la ITV caducada, l'import de la sanció ascendeix a 200 euros.Si no tens assegurança de cotxe, la multa pot oscil·lar entre 601 i 3.005 euros, i suposa la immobilització immediata del vehicle. Per altra banda, ja no és obligatori dur ni la pòlissa d'assegurança, ni el rebut de l'últim pagament ni l'impost de circulació. Això, però, no evita de tenir-los i d'estar exposat a sancions en cas contrari.Tots aquests papers s'han de lliurar en elsi són requerits per un agent i l'única excepció és mostrar fotocòpies degudament compulsades. L’excepció són els viatges a l'estranger, on cal presentar sempre els originals. A més, a laalguns països reclamen altres documents com un permís internacional de conducció que expedeix la

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor