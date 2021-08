28 persones han mort per Covid a les residències en l'última setmana

Altres notícies que et poden interessar

Elha notificat aquest dimecres la incidència de laa lesde Catalunya. Laen aquests espais ha ajudat a reduir molt l'impacte de la malaltia, però no ha evitat que el virus hagi provocat. Concretament, en l'última setmana set dels quals, aquest dilluns en una residència de la Garrotxa - iHi haper coronavirus -això és un 0,4% del total de residents- i la gran majoria sóno tenen símptomes lleus. Un total de 76 centres tenen a dia d'avui algun cas actiu de Covid entre els residents. Pel que fa als professionals, 317 persones han donat positiu en els últims 14 dies -un 0,7% del total)- i un treballador està ingressat a l'hospital. No hi ha ningú a l'UCI.El 96,8% de les persones que viuen en residències estan vacunades amb lai el 95,8% tenen ja la. El 91% dels treballadors ha rebut la primera dosi i un 89,7%, la pauta completa. Aquesttan elevat de persones vacunades ha ajudat a controlar l'impacte de la pandèmia en aquests espais, que van ser els més castigats durant les primeres onades.

