Més de 82.000 evacuats de l'Afganistan amb la data límit cada cop més a prop

Més dehan abandonatdes del cap de setmana en què elsvan apoderar-se de. Els processos d'evacuació organitzats per nombrosos països estrangers avancen de moment amb unesorganitzades en les últimes 24 hores. Tot això quan queden sis dies per la data límit delanunciada pels talibans i acceptada pels implicats en l'evacuació.En concret, entre la matinada de dimarts i la d'aquest dimecres, elshan organitzat 42 vols que han permès evacuar a unes, mentre que els països de la coalició internacional han organitzat 48 vols més per dur a terme 7.800 evacuacions, segons han explicat fonts de la Casa Blanca.D'aquesta manera, des del 14 d'agost, vigília de la conquesta insurgent a Kabul, ja han abandonat l'Afganistanen risc, una dada que augmenta asi es tenen en compte els trasllats gestionats des de finals de juliol, quan ja es preveia el replegament militar internacional.Les evacuacions s'han accelerat en aquests últims dies, especialment després que el president dels Estats Units,, deixés clar que no ampliaria la presència de tropes nord-americanes a l'Afganistan més enllà del 31 d'agost. Els Estats Units porten el pes de la seguretat a l', epicentre d'aquestes feines de rescat.Els talibans, per la seva banda, també han rebutjat qualsevol possible pròrroga i han advertit que no permetran l'arribada a l'aeroport dels. Aquest dimecres, un dels seus portaveus ha promès que els, interromputs des de la presa de Kabul, es reprendran després del replegament militar internacional.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor