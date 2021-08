La CNMC denuncia que algunes elèctriques han elevat el preu de la llum un 30%

La(CNMC) ha denunciat que algunes empreses han cobrat de més als seus clients -fins a un 30% més sobre l'import que tocaria- sense previ avís. A més, en un comunicat publicat aquest dimecres, l'òrgan ha observat unaper part de les elèctriques a l'hora d'informar sobre els canvis en la nova tarifa de la llum, que va entrar en vigor aquest darrer mes de juny. Això es produeix després que aquest dimecres el preu de la llum hagi marcat un nou màxim històric En aquest sentit, laexigeix al sector quede forma transparent i que compensi als consumidors afectats pel canvi de preus. Si bé l'organisme constata que la majoria de comercialitzadores han informat "de manera transparent i comprensible al client" sobre els canvis en la tarifa de la llum, algunes han ignorat aquest punt."S'han donat casos on els clients no han estat informats sobre l'actualització de preus i se'ls ha indicat de forma incorrecta que aquesta variació respon als", ha exposat. A banda de les correccions pertinents, les elèctriques també hauran dea qui se'ls ha cobrat de més.Al seu torn,ha reclamat a la CNMC queelèctriques "han inflat il·legalment el preu de l'energia". L'associació exigeix transparència perquè els consumidors puguin reclamar la devolució dels diners cobrats de més. FACUA ha escrit a la CNMC per avisar que considerade Competència, que "oculta els noms de les elèctriques", dificultant les opcions de reclamar dels afectats.Per això, FACUA exigeix a la CNMC que publiqui "elsque han aplicat pujades sense la deguda informació prèvia" i reclama al ministre de Consum,, que actuï en la mateixa línia. A més, l'associació també creu que el govern espanyol hauria d'instar a la CNMC a "a les empreses implicades per les irregularitats comeses".

