Educació mantindrà les quarantenes a les escoles però sospesa eliminar-les als instituts

Mantenir les quarantenes a lesquan es detecti un positiu al grup, però eliminar-les progressivament alspels alumnes d'ESO, Batxillerat i cicles formatius, on la vacunació és més avançada. Aquesta és la proposta que hi ha sobre la taula segons ha explicat aquest matí el conseller d'Educació,En un acte a Vilablareix, el conseller ha dit que estan adaptant els protocols de gestió de casos i que aquesta mesura dependrà de l'evolució de la vacunació entre els més joves. En aquest sentit, tant el conseller com el president,, han fet una crida aentre els. "Necessitem començar el curs escolar amb el màxim de vacunes administrades", ha dit Cambray. L'objectiu de, és arribar alamb una primera dosi abans de començar el curs. Argimon va explicar que el departament compta amb les dosis i els professionals suficients per arribar a aquest percentatge de vacunats.En el mateix acte, Aragonès ha insistit que eltornarà a posar sobre la taula el, si les dades de la pandèmia empitjoren. Alhora, ha defensat eliminar el toc de queda en elsque encara continua vigent perquè "no té sentit" aplicar-lo en pocs municipis i "sense impacte". La decisió ha arribat després que el(TSJC) hagi rebutjat per segona vegada la petició de la Generalitat de prorrogar el toc de queda . Així doncs, el confinament nocturn decaurà a tot Catalunya a partir d'aquest divendres, però es mantindran limitades les reunions a un màxim dei ela actes i cerimònies religioses, com ara casaments o actes de culte.

