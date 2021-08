Les obres del pintor catalanòfob continuaran a Montserrat

La mudança del pintor, que va anunciar que marxava de Barcelona perquè li molestava que li parlessin en català , no inclourà les seves obres. L'artistai a l'església de Santa Cecília, on va inaugurar l'any 2015 l'Espai d'Art Sean Scully.Aquest espai està ara tancat per manca de turistes i. En canvi, el museu del monestir es pot visitar i inclou una de les obres més importants de Scully, La muntanya d'Oisin, que es diu així en referència al fill de l'artista, batejat a Montserrat.Scully ha causat polèmica en explicar en un reportatge a Financial Times els motius que el van portar a abandonar Barcelona, on residia amb la família i tenia el seu estudi. "A Barcelona anaves a les reunions i parlaven completament en català, com dient 'fote't", va relatar l'artista abstracte, que va obrir el seu estudi barceloní el 1994 i va viure a cavall entre la ciutat, Nova York i Munic.Tant ell com la seva esposa, l'artista, van decidir instal·lar-se al municipi francès d'Aix-en-Provence "pel creixement del nacionalisme a la ciutat que estimaven". Tomasko assegura que a l'escola van demanar que el seu fill parlés català. "Això ho va fer impossible", afirma.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor