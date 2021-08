Aragonès obre la porta a recuperar el toc de queda

Altres notícies que et poden interessar

El president de la Generalitat,, ha defensat la decisió d'eliminar el toc de queda perquè "no tenia sentit" aplicar-lo en pocs municipis i "sense impacte". Aragonès ha recordat que van demanar en dues ocasions al(TSJC) ampliar-lo, però que els tribunals ha pres una decisió que no comparteixen però que han d'acceptar. ". La ciutadania necessita claredat", ha dit. En aquest sentit, ha recordat que la resta de mesures continuen vigents, que actuaran contra l'incivisme i els botellots en coordinació amb els ajuntaments i que, si cal, el confinament nocturn es tornarà a posar sobre la taula. "Seguirem amatents a l'evolució de les dades", ha insistit des de(Girona).El toc de queda, però, decaurà a partir de divendres. El Govern ha optat per renunciar a aquesta mesura després de rebre dilluns un segon revés per part TSJC . El Procicat va acordar aquest dimarts prorrogar una setmana més totes les restriccions actuals per frenar els contagis de la, a excepció del confinament nocturn, que encara continua vigent en 19 municipis. Així doncs, continuaran limitades les reunions a un màxim de 10 persones i es manté el 70% de l'aforament a actes i cerimònies religioses, com ara casaments o actes de culte. Com les altres vegades, tot plegat haurà de rebre l'aval dels jutges en els propers dies, i. Serà aleshores quan el toc de queda s'eliminarà i es prorrogarà la resta de mesures.El Govern defensava dillusn la necessitat de mantenir el toc de queda atenent a criteris sanitaris, però 24 hores després de la resolució dels jutges, i un cop analitzada la lletra petita,per convèncer la sala contenciosa-administrativa. El tribunal, de fet, assenyala que si l'executiu pot controlar les interaccions socials durant el dia amb les eines habituals -com ara la policia- també ho ha de poder fer durant la nit sense necessitat de recórrer a una mesura tan restrictiva com un confinament nocturn. Fonts d'Interior consultades perassenyalen que, per tal d'evitar aglomeracions o botellots, "s'intensificarà" la coordinació i el suport als ajuntaments i les policies locals, i es mantindran els dispositius conjunts amb les policies locals, com ja s'ha fet durant l'estiu.

