Mercadona apujarà el preu de la llet però els pagesos ho veuen insuficient

Mercadona, a l'ull de l'huracà

ha decidit que finalment apujarà lleugerament el. Fonts de l'empresa han confirmat aque a partir d'aquest setembre la cadena no vendrà el bric de llet per sota dels. Tot i que no donen més detalls de la xifra en qüestió, destaquen que volen fer "un pas endavant", ja que elés sectorial. Aquesta pujada és de poc més de dos cèntims del preu actual.Des d', el responsable del Boví de Llet del sindicat, considera que "és un pas ridícul" i "un". Després de les diverses protestes ade la cadena, com la de divendres passat a Vic , Xifra remarca que és una estratègia per rentar-se la cara, ja que la situació del ramader seguirà igual.En aquest sentit, el pagès destaca que elés molt més elevat que aquest lleuger increment. "Estem parlant de lad'explotacions i de famílies que viuen al camp i tenen problemes per continuar", relata el ramader, remarcant que els acabaran enfonsant. "Si no s'apugen els cèntims al lineal no és".Per aconseguir aquesta sostenibilitat, el preu delhauria de ser de. De fet, Xifra apunta que la cistella de la compra delsha anat pujant de preu, però la llet sempre s'ha mantingut.La setmana passada, es va viure l'episodi sonat en un supermercat de Vic on es va abocar llet, fems i palla. Les diverses entitats i sindicats de ramaders del sector lleter han posat ala Mercadona perquè és qui té lamés elevada d'Espanya (al voltant del 30%). "Mercadona arrossega tota la resta de distribuïdores a la baixa", remarca Xifra.Per tot això, la cadena valenciana està a l'ull de l'huracà perquè marca el ritme i el preu per a moltes altres distribuïdores. Durant la concentració de la setmana passada, ja es destacava que "alguns estan esperant que Mercadona faci el gest de canviar-ho" per fer-ho després ells.El passat 3 d'agost, les cooperatives Plana de Vic i Vaquers d'Osona van arribar a un acord amb Làctia perquè l'empresa els hi seguís comprant la llet fins a finals de setembre. Va ser un acord in extremis i per un preu mínim:-dos cèntims més de l'habitual-, molt per sota del cost que reclamaven per poder cobrir despeses. Els damnificats van signar per no llençar els litres i litres de llet.En aquest aspecte, Xifra remarca que amb aquest lleuger augment de preu, Mercadona cobreix els dos cèntims que va apujar als pagesos. I en alguns casos -suposant que sigui superior a 0,60- serà la gran companyia qui es quedarà el 0,02.Sigui com sigui, els pagesos segueixeni ja preparen novesper reclamar un

