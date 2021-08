Denuncien una famosa «tiktoker» per fer volar tres corbs sense autorització a les Garrigues

Elshan denunciat una famosaper fer volar tres(Corvus corax) sense autorització a la Reserva Natural Parcial del Mas de Melons, al terme municipal de(Garrigues). Arran d'una queixa ciutadana, efectius del cos s'han desplaçat a l'espai natural on han identificat un grup de set persones, inclosa lade la qual no n'han detallat el nom, amb tres corbs.Segons els Agents Rurals, els animals molestaven la fauna autòctona de la zona després de fer-los volar en nius propers de(Coracias garrulus). La Reserva Natural Parcial delpertany a ladins dels Secans del Mas de Melons-Alfés i representa un dels darrers paisatges estèpics de Catalunya.Els Agents Rurals han comprovat la documentació que acreditava la tinença dels corbs i han observat queper fer-los volar dins de la Reserva del Mas de Melons. El cos recorda que entrar i fer volar ocells tipus còrvids, falcònids i accipitriformes requereix l'autorització del, la qual no disposaven, motiu pel qual se'ls ha denunciat per la Llei de Protecció dels Animals.En aquestes dates, dins de la reserva, nien al sòl espècies altament protegides i en perill d'extinció, de les quals els secans dealberguen els darrers individus d'aquests ocells a Catalunya, com pot ser la, lao el

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor