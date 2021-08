Nou màxim històric del preu de la llum: supera els 120 euros per MWh per primera vegada

Elregistrarà un nou rècord històric aquest dijous 26 d'agost. Per primera vegada, l'import el MWh superarà els 120 euros, ambsegons les últimes dades publicades aquest dimecres per l'Operador del Mercat Ibèric de l'Electricitat.Fins ara, el rècord s'havia registrat el divendres 13 d'agost -coincidint amb l'onada de calor-, quan el preu es va situar en els 117,29 euros per MWh., quan el MWh tindrà un import de 129,81 euros. La més barata serà d'onze a dotze del migdia, quan el preu de l'electricitat se situarà en els 119,95 euros per MWh.La pujada arriba després que els preus durant l'últim cap de setmana no baixessin dels cent euros per MWh,tenint en compte que els dissabtes i diumenges els preus acostumen a reduir-se per la caiguda de la demanda. De nou,–la matèria primera que utilitzen les centrals de cicle combinat- isón alguns dels factors que més han influït en l'evolució de la factura.han proposat al Congrés crear una comissió d'investigació sobre el preu de la llum per aclarir les causes dels màxims històrics registrats en les últimes setmanes a l'Estat, així com esbrinar si les empreses elèctriques estan manipulant els preus. El portaveu de Compromís al Congrés, Joan Baldoví,"un dia sí i un altre també" i ha criticat les solucions proposades pels diferents partits, que ha qualificat de "realisme màgic". En concret, s'ha referit a la proposta del PP de reduir "el preu de la llum a costa de carregar-ne el cost als pressupostos" generals de l'Estat.

